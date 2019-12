Zwei Monate 'richtig auf Vollgas'

Baden-Baden

Clara Schumanns 200. Geburtstag Baden-Baden (sr) - Die Musikwelt feiert eine ganz außergewöhnliche Frau: Am 13. September vor 200 Jahren wurde Clara Schumann geboren. Zehn Sommer lang hat sie in Baden-Baden gewohnt. Ihr ehemaliges Anwesen liegt direkt an der Lichtentaler Allee (Foto: Zeindler-Efler).

Baden-Baden

Ortsdurchfahrt: Vergleich zur Großen Mauer Baden-Baden (hez/red) - In Haueneberstein wird derzeit die Ortsdurchfahrt saniert. Einem Bürger geht es wohl zu langsam. Er hat einen Zettel mit einer Rechnung an den Bauzaun gehängt. Dabei stellt er fest: Die Chinesen kamen bei der Großen Mauer schneller voran (Foto: A. Herr).

Rastatt

Sturm macht weiter Arbeit Rastatt (red) - Auf 4 000 Kubikmeter Holz schätzt das Kreisforstamt die Schäden, die der Sturm am 6. August in den Wäldern zwischen Au am Rhein und Rastatt angerichtet hat. Die Aufarbeitung dauere Monate. Immerhin: Die Waldwege sind wieder freigeräumt und passierbar (Foto: pr).