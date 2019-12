Viel beschäftigt, aber ganz entspannt

Wie immer in seinem Leben hat auch beim Feiern die Familie Priorität, mit ihr ist er morgen privat unterwegs. Für Freunde, Bekannte und Weggefährten steht Knittels Haus samt Garten in der August-Müller-Straße am Montag offen. Dem sympathischen Alt-Bürgermeister werden sicher viele Gernsbacher die Ehre erweisen, stolze 24 Jahre lang war er ihr Stadtoberhaupt. 1993 als SPD-Überraschungskandidat ins Amt gewählt, schenkten ihm die Bürger zwei weitere Male ihr Vertrauen. Längst nennt der frühere Leiter der Musikschule Offenburg/ Ortenau die Papiermacherstadt seine Heimat.

Für sie setzt er sich auch nach seinem beruflichen Ruhestand weiter ein: als stellvertretender Vorsitzender des evangelischen Mädchenheims, im Forum Zehntscheuern und beim Kunstweg am Reichenbach. Außerdem ist Knittel nach wie vor Vorsitzender des Blasmusikverbands Bezirk Murgtal.

"Das soll's dann auch gewesen sein" auf Vereins- und Verbandsebene, betont der leidenschaftliche Skifahrer, "auch wenn es natürlich viele Anfragen gibt". Mehr Ehrenämter möchte sich der fit wirkende Alt-Bürgermeister nicht aufbürden, zumal er - für viele überraschend - auch kommunalpolitisch weiter aktiv ist: Obwohl auf dem letzten Listenplatz der SPD im Wahlkreis 8 geführt, zog Knittel mit mehr als 3 000 Stimmen für die Sozialdemokraten bei der Wahl im Mai in den Kreistag ein, in dem er nun sogar den Fraktionsvorsitz übernimmt.

"Ich wollte der



Partei helfen"



Eigentlich hatte der ab morgen 70-Jährige gar nicht mehr vor, zu kandidieren, sagt er im BT-Gespräch, "aber ich wollte der Partei helfen". Ähnlich erging es seiner Frau Ingeborg, die jüngst - ebenfalls für die SPD - in den Gernsbacher Gemeinderat gewählt worden ist.

Trotzdem möchte Knittel nicht von einem Unruhestand sprechen, den man vielen in seinem Alter attestiert. Er nutze seine Zeit zwar nach wie vor intensiv - aber anders. Viel beschäftigt er sich mit seinen vier Enkelkindern, reist mit seiner Frau um die Welt - zuletzt waren sie in Kanada (2018) und in Mexiko (2019) -, und im Winter geht es auf die Skipisten.

"Das ist eine Jahreszeit, in der ich nicht so oft präsent bin", freut sich Knittel darüber, dass er auf den Brettern nach wie vor eine gute Figur abgibt. Da kommt ihm entgegen, dass eine seiner Töchter mittlerweile im Kanton Graubünden in der Schweiz zuhause ist, wo es herrliche Skigebiete gibt.