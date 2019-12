Weitere Großinvestition in die Wasserversorgung

Bühl

Festbilanz fällt positiv aus Bühl (gero) - Ganz auf der Sonnenseite stand die 72. Auflage des Bühler Zwetschgenfests dann doch nicht. Vor allem am Samstag- und Sonntagabend verhagelte der Regen die Stimmung und die Umsatzerwartungen. Dafür war der Umzug am Umzug erfrischend kreativ (Foto: Margull).

Baden-Baden

Ärzte retten Leben in Afrika Baden-Baden (vo) - Die Organisation Interplast engagiert sich seit vielen Jahren mit ihren Ärzten in Afrika. Unter anderem in Tansania helfen sie mit ihren freiwilligen Diensten vielen Opfern und retten Leben, wie das Beispiel des zwölfjährigen Safari zeigt (Foto: Interplast)

Berlin

Steuersenkung: Billigere Bahntickets Berlin (dpa) - Eine Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets im Fernverkehr will die Deutsche Bahn direkt an ihre Kunden weitergeben und die Fahrkartenpreise senken. Das teilte der Konzern am Dienstag mit. Zudem sollen in diesem Fall neue Züge bestellt werden (Symbolfoto: dpa).