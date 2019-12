Buntes Entenrennen in der Schlechtau

(vgk) - Wildthinks heißen die strahlenden Sieger des Ortsturniers im Rahmen des Sportfests beim FC Auerhahn. In einem packenden Finale schlugen sie am Sonntag die Motorradfreunde mit 5:3 und krönten sich erstmals zum Reichentaler Ortschampion (Foto: vgk). » - Mehr

(cl) - Das Ausstellungsprojekt "Landpartien Nordschwarzwald" der Stadtmuseen Baden-Badens, Rastatts, Ettlingens und Durlachs kommt an: "Ein schönes Zusammenspiel, das rege angenommen wird", sagt Baden-Badens Museumschefin Heike Kronenwett (Foto: Viering).

(nie) - Vom 24. August bis 1. September finden während der Großen Woche in Iffezheim insgesamt 58 Rennen statt, darunter viele sportliche Höhepunkte. Jeder der sechs Renntage steht unter einem anderen Motto, zum Beispiel gibt es wieder einen KSC-Renntag (Foto: Archiv/Ernst).