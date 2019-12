Liegewiese wird zur Discobühne

(kv) - Mit einem bunten Fest für Groß und Klein feierte die Gemeinde Forbach am Freitag das Jubiläum ihres Montana-Freibads. Waren die Außentemperaturen für die meisten Besucher gefühlt doch schon vorherbstlich frisch, nutzten viele Kinder die Möglichkeit noch einmal, bis spät im 23 Grad warmen Wasser zu spielen und zu toben. Bürgermeisterin Katrin Buhrke stellte bei ihrer launigen Begrüßung fest: "Über's Wetter sprechen wir heute nicht, das hat es nicht verdient!"

In kurzen Worten ließ sie die Vorgeschichte des beliebten Sommerbads Revue passieren (das BT berichtete bereits) - sie selbst war als Tochter des ersten Schwimmmeisters im Alter von drei Monaten mit ihren Eltern in die Werkswohnung eingezogen und hatte dort eine "schöne Kindheit" verbracht. "Generationen sind in diesem Bad aufgewachsen", dankte sie allen Stammgästen, die zum Teil seit Jahrzehnten dem Bad die Treue halten.

Trotz vieler regelmäßiger Erneuerungen und Modernisierungen sind die Mitarbeiter dem Bad lange verbunden: Der erste Schwimmmeister Hermann Buhrke war 28 Jahre Betriebsleiter, sein Nachfolger Sven Schneider leitet das Bad seit 2008. Die Bürgermeisterin dankte allen Mitarbeitern, Stammgästen, Kioskbetreibern und Freunden des Montana-Bads, die den Erfolg der Freizeiteinrichtung über so lange Zeit garantiert haben.

Wenig später gab Katrin van Himbergen den Startschuss zum lustigen Schlauchbootrennen für die Kinder, das die Studentin, die derzeit ein Praktikum im Forbacher Rathaus absolviert, ebenso organisiert hatte, wie den Rest des Feierprogramms.

Und die Besucher, die im Laufe des Nachmittags immer zahlreicher wurden, nahmen mit viel Spaß am Quiz teil, während die Kinder sich mit dem Spielmobil von Horst Jochim vergnügten und die Kleinsten sich bei Magier Bernhardini lustige Luftballonfiguren basteln ließen.

Am frühen Abend brachte Yuliya Keck die Besucher mit Wassergymnastik in Schwung, sodass DJ FBO (Fabio Brico, der in seiner Freizeit auch als Rettungsschwimmer gemeinsam mit Harry Wunsch Betriebsleiter Sven Schneider bei der Badeaufsicht unterstützt) leichtes Spiel hatte: Bis 23 Uhr drehten sich Tänzer auf der Discobühne - auf der an normalen Tagen die Liegestühle stehen.