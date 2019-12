Eine Stadt feiert ihre Fahrzeuge

Gaggenau

Parade durch die Benz-Stadt Gaggenau (tom) - 125 Jahre. So lange bereits wie kein anderer Ort auf der Welt ist Gaggenau Standort der Automobilindustrie. Ein großer Korso - ausschließlich mit Fahrzeugen aus Gaggenauer Produktion - war am Sonntagnachmittag Höhepunkt des Festwochenendes. (Foto: Senger) » Weitersagen (tom) - 125 Jahre. So lange bereits wie kein anderer Ort auf der Welt ist Gaggenau Standort der Automobilindustrie. Ein großer Korso - ausschließlich mit Fahrzeugen aus Gaggenauer Produktion - war am Sonntagnachmittag Höhepunkt des Festwochenendes. (Foto: Senger) » - Mehr

Ludwigshafen

Ein "Tatort" als Warnung Ludwigshafen (dpa) - Eine Ärztin und ein Priester sterben unter grausamen Umständen. Die Spuren führen zu einem Forscher, der Gehirne "optimieren" will. Im Ludwigshafener Tatort "Maleficius" wird auch die Frage aufgeworfen, ab wann Medizin schadet (Foto: S. Hackenberg/SWR/dpa). » Weitersagen (dpa) - Eine Ärztin und ein Priester sterben unter grausamen Umständen. Die Spuren führen zu einem Forscher, der Gehirne "optimieren" will. Im Ludwigshafener Tatort "Maleficius" wird auch die Frage aufgeworfen, ab wann Medizin schadet (Foto: S. Hackenberg/SWR/dpa). » - Mehr

Malsch

Mann erliegt Verletzungen Malsch (red) - Bei einem Unfall auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe Süd sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Einer von ihnen erlag am Nachmittag in einer Klinik seinen Verletzungen (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Bei einem Unfall auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe Süd sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Einer von ihnen erlag am Nachmittag in einer Klinik seinen Verletzungen (Symbolfoto: av). » - Mehr

Rastatt

Vier Fragen an: Petra Möller Rastatt (sga) - Beim Rollisport des Rastatter SC/DJK stehen neben Muskeltraining nicht selten besondere Ausflüge auf dem Programm. So organisiert Trainerin Petra Möller auch mal einen Tag auf dem Eis oder in der Luft - ganz nach ihrer Devise: "Geht nicht gibt′s nicht!" (Foto: Möller). » Weitersagen (sga) - Beim Rollisport des Rastatter SC/DJK stehen neben Muskeltraining nicht selten besondere Ausflüge auf dem Programm. So organisiert Trainerin Petra Möller auch mal einen Tag auf dem Eis oder in der Luft - ganz nach ihrer Devise: "Geht nicht gibt′s nicht!" (Foto: Möller). » - Mehr