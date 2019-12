Buntes Entenrennen in der Schlechtau

Gernsbach



Premieren-Sieg bei Jubiläumsturnier Gernsbach (vgk) - Wildthinks heißen die strahlenden Sieger des Ortsturniers im Rahmen des Sportfests beim FC Auerhahn. In einem packenden Finale schlugen sie am Sonntag die Motorradfreunde mit 5:3 und krönten sich erstmals zum Reichentaler Ortschampion (Foto: vgk).