'Sechser im Lotto' verbessert Lebensqualität

Kiel

Kiel

KSC gastiert bei Holstein Kiel Kiel (red) - Nach dem starken Start in die Liga mit zwei Siegen und dem Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals will der KSC am Sonntag auch bei Holstein Kiel erfolgreich sein. Dafür kann Trainer Alois Schwartz weiter auf seine bislang erfolgreiche Anfangsformation bauen (Foto: GES).

Rastatt

Rastatt

Verdienstkreuz verliehen Rastatt (fuv) - Heidrun Schmidt-Schmiedebach wurde in der Badner Halle das Bundesverdienstkreuz verliehen. Damit würdigt der Bundespräsident das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement Schmidt-Schmiedebachs für an Diabetes erkrankte Menschen (Foto: fuv).

Stuttgart

Stuttgart

Artenschutzantrag wird eingereicht Stuttgart (lsw) - Die benötigten 10.000 Unterschriften hatten die Initiatoren des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" schnell zusammen - an diesem Freitag wollen sie den Zulassungsantrag beim baden-württembergischen Innenministerium einreichen (Symbolfoto: dpa).

Ottersweier

Ottersweier

"Das Herz am rechten Fleck" Ottersweier (red) - Manchen Rednern standen die Tränen in den Augen, als sie Günther Köninger, 27 Jahre Rektor der Maria-Victoria-Schule, in den Ruhestand verabschiedeten. Im Namen des Schulamts Rastatt würdigte ihn der leitende Schulamtsdirektor Wolfgang Held (Foto: Gemeinde).