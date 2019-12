Was blieb, das hat in einen Koffer gepasst

Gaggenau

Eine Stadt feiert ihre Fahrzeuge Gaggenau (tom) - Es war ein denkwürdiges, es war ein schönes Wochenende. Und es war ein Jubiläumsfest, an das man sich noch lange gerne erinnern darf. "125 Jahre Automobilbau in Gaggenau" begeht man in diesem Jahr in der Benz-Stadt an der Murg (Foto: Hegmann). » Weitersagen (tom) - Es war ein denkwürdiges, es war ein schönes Wochenende. Und es war ein Jubiläumsfest, an das man sich noch lange gerne erinnern darf. "125 Jahre Automobilbau in Gaggenau" begeht man in diesem Jahr in der Benz-Stadt an der Murg (Foto: Hegmann). » - Mehr

Gaggenau

Einbruch in Schulgebäude Gaggenau (red) - Unbekannte sind im Verlauf des Wochenendes in die Werkstatt einer Schule in der Gutenbergstraße eingebrochen. Dabei entwendeten sie einige kleine Gegenstände von geringem Wert und hinterließen einen Sachschaden von etwa 400 Euro (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Unbekannte sind im Verlauf des Wochenendes in die Werkstatt einer Schule in der Gutenbergstraße eingebrochen. Dabei entwendeten sie einige kleine Gegenstände von geringem Wert und hinterließen einen Sachschaden von etwa 400 Euro (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Gaggenau

Parade durch die Benz-Stadt Gaggenau (tom) - 125 Jahre. So lange bereits wie kein anderer Ort auf der Welt ist Gaggenau Standort der Automobilindustrie. Ein großer Korso - ausschließlich mit Fahrzeugen aus Gaggenauer Produktion - war am Sonntagnachmittag Höhepunkt des Festwochenendes. (Foto: Senger) » Weitersagen (tom) - 125 Jahre. So lange bereits wie kein anderer Ort auf der Welt ist Gaggenau Standort der Automobilindustrie. Ein großer Korso - ausschließlich mit Fahrzeugen aus Gaggenauer Produktion - war am Sonntagnachmittag Höhepunkt des Festwochenendes. (Foto: Senger) » - Mehr

Gaggenau

Gaggenau feiert Auto-Jubiläum Gaggenau (hap) - Die Tatsache, dass in Gaggenau seit 125 Jahren ununterbrochen Automobile gebaut werden, feiert die Stadt an diesem Wochenende. Am Samstag gab es in der Innenstadt ein buntes Unterhaltungsprogramm und Musik. Am Sonntag wird kräftig weitergefeiert (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Die Tatsache, dass in Gaggenau seit 125 Jahren ununterbrochen Automobile gebaut werden, feiert die Stadt an diesem Wochenende. Am Samstag gab es in der Innenstadt ein buntes Unterhaltungsprogramm und Musik. Am Sonntag wird kräftig weitergefeiert (Foto: hap). » - Mehr