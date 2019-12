Mit fulminanter Premiere nimmt die Soulzentrale den Betrieb auf

- Zum Abschluss des zweitägigen Festmarathons "125 Jahre Automobilbau in Gaggenau" zeigten die Gaggenauer immer noch keine Ermüdungserscheinungen. Trotz Dauerregens wurde die Premiere der neuen Band Soulzentrale fast zwei Stunden lang begeistert gefeiert.

Im März hat sich die Formation gegründet, bestehend aus versierten Musikern und Sängerinnen aus dem Raum Forbach bis Karlsruhe. Alle sind bereits in der Region erfolgreich unterwegs in den Bereichen Jazz, Rock, Schlager, Acoustic oder Klassik. Warum dann ein neues Musikprojekt? "Inzwischen sind wir fast alle über 50 und wollen uns jetzt der Musik widmen, die wir früher zwangsweise anhören mussten, wenn die älteren Geschwister am Radioregler drehten", erklärte Bandleader und Gitarrist Roland Hasenohr schmunzelnd im BT-Gespräch. Demokratisch werden die Hits der 70er Jahre ihres bisher 22 Songs umfassenden Repertoires ausgewählt, und die überzeugten auf dem Marktplatz vom ersten Takt an. Passend zum Wetter lud "Car Wash" mal gleich zum Mitklatschen ein. Nachdem die laut Hasenohr "blanke Panik" normaler Nervosität gewichen war, konnten auch die vielen jungen Zuhörer problemlos mit "Ain't nobody" eingefangen werden. DJ Felix Jaehn hatte den Song durch seine Neuauflage mit Sängerin Jasmine Thompson 2015 zum Riesenhit kultiviert.

Mit Argentina Schumacher und Frauke Zimmermann verfügt die Soulzentrale über starke Frontfrauen, die Pop, Rock und Klassik können, aber auch ganz viel Blues, Jazz und eben Soul in der Röhre haben. Sie glänzten nicht nur in silberfarbenem und schwarzem Glitzer, sondern mehrfach an diesem Abend mit ihren ausdrucksstarken, sehr variabel einsetzbaren Stimmen, wie in Michael Jacksons supersouligem "Rock with you". Mittlerweile wurde auf dem Marktplatz sowie im überdachten Eingangsbereich von Rathaus und Kaufhaus mit oder ohne Regenschirm getanzt oder mitgewippt. Wer im Trockenen saß, ließ sich nicht lange zum Mitklatschen bitten; jeder einzelne Song erntete stürmischen Beifall.

Trompeter Rolf Asal und der krankheitsbedingt kurzfristig eingesprungene Saxofonist Gerd Pfeuffer setzten markante Akzente. Zur Crew gehören außerdem Drummer Martin Schumacher, Steffen Müller am Keyboard und Bassist Jens Schwemin. Als "Song für alle Ladies hier" stimmten die Damen an der Front "I'm every woman" von der stimmgewaltigen Whitney Houston an und brauchten sich im Vergleich nicht zu verstecken. "Stre et Life" habe er von Randy Crawford in Gaggenau schon live gehört, plauderte der Bandleader aus dem Nähkästchen. Beim "Jungle Boogie" durften die Mädels einen Urschrei loslassen, "Play that funky music" läutete ganz allmählich das Finale ein. Dabei brachte die Band mit "Good times" und "Le Freak" von der Gruppe Chic den Marktplatz nochmal so richtig zum Abrocken. Doch selbst nach über 90 Konzertminuten und trotz heftigen Dauerregens hatten die Fans noch nicht genug und leierten der Soulzentrale zusätzlich zwei Zugaben aus den Rippen. Damit kann deren Premiere nur als gelungen bezeichnet werden.