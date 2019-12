Medienpult und interaktive Tafeln für den Unterricht der Zukunft

Gernsbach

Geschichte wird lebendig Gernsbach (stj ) - An keinem Ort im Murgtal "atmet" man so viel Geschichte wie in der Gernsbacher Altstadt. Das gilt insbesondere für dieses Jahr, in dem die Alte Amtsstadt ihren 800. Geburtstag feiert. Acht weitere Infotafeln bereichern jetzt den Historischen Stadtrundgang (Foto: Juch).

Stuttgart

Pakt für digitale Schulen Stuttgart (lsw) - Der Pakt für die Digitalisierung der Schulen startet am Samstag in Baden-Württemberg. Dann tritt die entsprechende Verordnung in Kraft. Der Bund stellt fünf Milliarden Euro zur Verfügung, damit etwa Tablets oder interaktive Tafeln gekauft werden können. (Symbolfoto: dpa).

Hongkong

Galopp im Schatten der Krise Hongkong (red) - Die derzeitigen Demonstrationen in Hongkong sorgen auch bei der dortigen Galopprennbahn für Probleme. So hat etwa der Jockey-Club ein 24 Stunden im Einsatz befindliches Operationszentrum eingerichtet, wo alle Informationen gesammelt werden (Foto: Sorge).