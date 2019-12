'Ich will die doch nur streicheln'

(vo) - Für die Handwerkskammer Karlsruhe ist die geplante Wiedereinführung der Meisterpflicht ein großer Schritt in Richtung Qualität und Kundenzufriedenheit. "Die Rückkehr zu alten Standards war längst fällig", sagt der Sprecher der Kammer, Alexander Fenzl (Foto: dpa). » - Mehr



Wenig Betrieb auf "Europ"-Baustelle Baden-Baden (hez) - Was ist los auf der Großbaustelle des Europäischen Hofs? Derzeit herrscht dort nur wenig Betrieb an Arbeitskräften. Einst waren 180 Arbeiter angekündigt worden. Ist das Projekt in Schwierigkeiten? Das BT hat beim Bauherrn und zuständigen PR-Büro nachgefragt (Foto: sre).