Ferienheim soll touristischer Anlaufpunkt bleiben

(tom) - "Spitzenmäßige Location", lobte Bürgermeister Michael Pfeiffer. Nach knapp zweijährigem Umbau wurden nun die "Park Apartments" eröffnet. Das einstige Gästehaus Ehrhardt am Rande des Kurparks lockt nun mit Fünf-Sterne-Niveau (Foto: Senger). » - Mehr

Sinzheim