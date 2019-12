Mit großem Engagement viel erreicht

Gaggenau

Elektroflitzer für die Bauhöfe Gaggenau (tom) - Wenn sich Ende September die Nutzfahrzeugbranche in Karlsruhe ein Stelldichein gibt, dann erwartet man in Gaggenau besonders erwartungsvoll die Öffnung: Denn bei der Nufam präsentiert König Metall Elektrofahrzeuge, die besonders alltagstauglich sind (Foto: tom).

Rheinstetten

Verbandsliga: Duell der Sieglosen Rheinstetten (rap) - Sowohl der 1. SV Mörsch als auch der SV Bühlertal warten in der Fußball-Verbandsliga noch auf den ersten Saisonsieg. Am Samstagmittag treffen die beiden Teams im Duell der Sieglosen in der Mörscher Sandgrube nun aufeinander. Eins ist klar: Nur ein Sieg zählt (Foto: toto)!

Rheinstetten

Zu schnell: Gegen Baum gekracht Rheinstetten (red) - Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Rheinstetten aus der Spur geraten und über eine Verkehrsinsel gefahren. Er flog in eine Grünflache und krachte gegen einen Baum. Die Polizei vermutet erhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache (Foto: Einsatz-Report24).

Bischweier

Kronospan-Streit geht weiter Bischweier (red/mak) - Kronospan hat dem Regierungspräsidium angezeigt, dass die Produktionsanlage des Spanplattenwerks Bischweier stillgelegt werden soll. Das Verfahren am Verwaltungsgerichtshof, bei dem es um Altholzverbrennung geht, läuft dennoch weiter (Foto: Willi Walter)