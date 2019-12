Sonntags nicht nach St. Marien?

Gaggenau - Den Katholiken in den Kernstadtgebieten links der Murg könnte eine gravierende Veränderung bevorstehen. Möglicherweise wird es in der Kirche St. Marien künftig an Sonntagvormittagen keine Heilige Messe mehr geben. Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Gaggenau wird sich noch im September in einer Klausurtagung mit dem Thema befassen.



Auf BT-Anfrage bestätigte Pfarrer Tobias Merz, der Leiter der Seelsorgeeinheit: "Es gibt von mir den Vorschlag, über die Gottesdienstordnung nachzudenken." Letztlich gehe es auch darum, "vielleicht mehr am Bedarf orientierte Angebote zu unterbreiten."

Erst vor wenigen Monaten, zum Beginn des neuen Kirchenjahres am 2. Dezember, hatte in der Seelsorgeeinheit eine Änderung der Gottesdienstordnung gegriffen: In den Pfarrgemeinden gibt es jeweils ein Wochenende ohne Eucharistiefeier. Die Messe für die ganze Seelsorgeeinheit am Sonntagvormittag findet also seitdem abwechselnd in den vier Kirchen St. Josef (Gaggenau), St. Laurentius (Bad Rotenfels), St. Marien (Gaggenau) und St. Michael (Michelbach) statt.

Klausurtagung im September

Das "Prinzip des Herumreisens" mit jedem Sonntag in einer anderen Kirche sei vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, gab Merz zu bedenken, betonte aber auch: "Ich will nichts erzwingen."

Als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit sagte gestern Georg Bierbaums: "Es gibt gute Gründe, über die bestehende Gottesdienstordnung nachzudenken." Man müsse "möglichen Fehlentwicklungen entgegenwirken". Letztlich werde der Pfarrgemeinderat über eine neue Gottesdienstordnung entscheiden; der Klausursitzung wolle er nicht vorgreifen.

Langjähriges Mitglied im Pfarrgemeinderat und Teil der Kirchengemeinde St. Marien ist Andreas Merkel. Die Gottesdienstordnung sei für eine Pfarrei, für die Gottesdienstbesucher und für die in der Pfarrgemeinde tätigen ehrenamtlichen Mitarbeiter ein wichtiges Thema: "Deshalb sollte es gelingen, Änderungen möglichst im Konsens vorzunehmen. Wichtig ist mir dabei insbesondere die Einbindung der Mitglieder des Gemeindeteams, die sich vor Ort für die Pfarrei engagieren." Diese sollten die Chance haben, ihre Sicht der Dinge einzubringen. Das Gemeindeteam St. Marien werde sich daher im Vorfeld der Klausur des Pfarrgemeinderats treffen und sich eingehend mit den Vorschlägen zur Änderung der Gottesdienstordnung befassen und ein Meinungsbild herbeiführen.

Am morgigen Sonntag lädt die Pfarrgemeinde um 10 Uhr zur Bergmesse auf dem Amalienberg mit Einführung von Pastoralreferent Marius Krettenauer ein.