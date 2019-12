Rotes Mäntele und eine tote Gräfin

Karlsruhe

Museum der Zukunft Karlsruhe - Die Zukunft des Museums zeigt des neu eröffneten "museum x" im Karlsruher Museum beim Markt. In der Zweigstelle des Badischen Landesmuseums wurden die Wünsche eines Bürgerbeirats nach Partizipation, Vernetzung und Emotionen umgesetzt (Foto: Deck/Landesmuseum).

"Polizeiruf": Neue trägt Uniform München (dpa) - Hanns von Meuffels war ein Grübler. Geselligkeit und Ausgelassenheit lagen ihm fern. Sieben Jahre lang spielte Matthias Brandt die Rolle des Münchner "Polizeiruf"-Ermittlers. Nun startet Verena Altenberger als seine Nachfolgerin - und macht vieles anders (Foto: dpa).

Zet als Professor ist vorbei Baden-Baden (rb) - Seit 2004 hat der in Baden-Baden lebende Bildhauer Karl Manfred Rennertz (Foto: Braxmaier) bis zu seiner kürezlichen Emeritierung als Professor für Plastisches Gestalten an der Fakultät für Innenarchitektur der Hochschule Nordwestfalen-Lippe in Detmold gewirkt.

Bülent Ceylan begeistert Rastatt (of) - In der ausverkauften Badner Halle Rastatt hat der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan zum Start seiner kleinen "Intensiv"-Tour, die ihn am 10. November auch ins Kurhaus nach Baden-Baden führt, alle Register und seine verzückten Fans in den Bann gezogen (Foto: of).