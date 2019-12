Nachwuchs mit Engagement für Hilfe und Ehrenamt

Ottersweier

Junge Blasmusik und Party-Sound Ottersweier (wv) - Das Musikfest auf dem Eckgrabenhof lockte am Samstag Besucher in Scharen ins malerische, kleine Seitental zwischen dem Ottersweierer Gewann "Im Weier" und Lauf. Die Festeröffnung spannte den Bogen von ganz junger Blasmusik zu mitreißendem Party-Sound (Foto: wv).

Bühl

Mutmacher für Bühler Kunstturner Bühl (red) - Vor einer prächtigen Kulisse von fast 300 Zuschauern feierten die Bühler Turner ihre Premiere in der Zweiten Bundesliga. Trotz eines Ergebnisses von 8:85 Scorepunkten gegen das Topteam Exquisa Oberbayern zeigte sich die TVB-Riege zufrieden mit der Leistung (Foto: Seiter).

Sinzheim

Startschuss in der Südbadenliga Sinzheim (red) - Die Vorbereitungszeit war quälend lange und schweißtreibend, ab dem Wochenende nimmt die Handball-Südbadenliga ihren Betrieb wieder auf - mit der SG Muggensturm/Kuppenheim, dem BSV Phönix Sinzheim und der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: Archiv).

Bühl

TVB: Auftakt ins Turnabenteuer Bühl (red) - Es ist soweit: Am Samstag um 16 Uhr starten die Kunstturner des TV Bühl in der Großsporthalle in ihre erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Und die TVB-Riege bekommt es zum Auftakt mit Exquisa Oberbayern gleich mal mit dem Topfavoriten auf den Titel zu tun (Foto: TVB). » Weitersagen (red) - Es ist soweit: Am Samstag um 16 Uhr starten die Kunstturner des TV Bühl in der Großsporthalle in ihre erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Und die TVB-Riege bekommt es zum Auftakt mit Exquisa Oberbayern gleich mal mit dem Topfavoriten auf den Titel zu tun (Foto: TVB). » - Mehr