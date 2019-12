'Typischer Jahrgang für unsere Verhältnisse'

Rastatt

Pflanze des Monats: Wilde Möhre Rastatt (red) - Sie gehört im Sommer zu den häufigsten Blumen am Wegesrand. Sie kann sich kilometerweit an Straßenrändern, an Böschungen aber auch auf gepflegten Beeten ausbreiten. Die Rede ist von der Wilden Möhre, die zur Pflanze des Monats August gekürt wurde (Foto: Stadt Rastatt).

Sinzheim

SVS: Mehr Power in der Offensive Sinzheim (red) - Der SV Sinzheim startet mit einem 20-köpfigen Kader in die Landesligasaison. Als Ziel peilen die Verantwortlichen eine bessere Platzieru ng als den neunten Rang der Vorsaison an. Vor allem in der Offensive hat sich die Stern-Truppe verstärken können (Foto: F. Vetter).

Ottersweier

Krönungsmesse zum Jubiläum Ottersweier (ass) - Die katholische Pfarrgemeinde Ottersweier hatte am Pfingstsonntag in die Pfarrkirche St. Johannes zum Festgottesdienst anlässlich des 150 jährigen Bestehens des Kirchenchores eingeladen. Höhepunkt war die Aufführung von Mozarts Krönungsmesse (Foto: ass).

Bühl

Wunderbar still und verträumt Bühl (mf) - Wie still, romantisch und verträumt es im Schüttekeller zugehen kann. Für eine wunderbar entspannte Stimmung sorgten am Samstagabend drei Hochkaräter an der Akustik-Gitarre: Dylan Fowler aus Wales, Ian Melrose aus Schottland und Soïg Sibéril aus der Bretagne (Foto: mf).