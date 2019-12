Für Austausch und Begegnungen innerhalb der Gemeinde

Kuppenheim

Allerhand auf dem Kerbholz Kuppenheim (red) - Gleich mehrere Dinge hat sich am Montagabend ein Rollerfahrer zuschulden kommen lassen. Ein Verstoß war so offensichtlich, dass er gestoppt wurde: Er trug keinen Helm. Bei der Kontrolle kam dann noch allerhand mehr zum Vorschein (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Gleich mehrere Dinge hat sich am Montagabend ein Rollerfahrer zuschulden kommen lassen. Ein Verstoß war so offensichtlich, dass er gestoppt wurde: Er trug keinen Helm. Bei der Kontrolle kam dann noch allerhand mehr zum Vorschein (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Hilfstransport nach Kalarasch Bühl (gero) - Niemand kennt die Zahl der bisherigen Hilfstransporte so genau. Nur eines steht fest: Am Donnerstag kurz nach Mitternacht startet auf dem Gelände der Bühler Feuerwache ein weiterer Konvoi in die Bühler Partnerregion Kalarasch. Solche gibt es seit 1991 (Foto: Hammes). » Weitersagen (gero) - Niemand kennt die Zahl der bisherigen Hilfstransporte so genau. Nur eines steht fest: Am Donnerstag kurz nach Mitternacht startet auf dem Gelände der Bühler Feuerwache ein weiterer Konvoi in die Bühler Partnerregion Kalarasch. Solche gibt es seit 1991 (Foto: Hammes). » - Mehr