'Die ganz große Vision für den Kaltenbronn'

Gaggenau

Sulzbacher hilft in Äthiopien Gaggenau (mm) - Andreas Kuppinger (23) ist Student am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Der Sulzbacher fliegt für den Verein Engineers Without Borders (EWB) am 8. September nach Äthiopien, um dort eine zuverlässige Trinkwasserversorgung sicherzustellen (Foto: EWB).

Rastatt

Grenzen überwunden Rastatt (red) - An zwei Staatsmänner, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft legten, erinnert die neue Sonderausstellung in der Bundesarchiv-Erinnerungsstätte im Rastatter Schloss: Konrad Adenauer und Charles de Gaulle (Foto: av).