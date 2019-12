Neue Friedhofsgestaltung nimmt Formen an

Bühl

"Die Harfe groovt und swingt" Bühl (efi) - Neue Klangerlebnisse beschert die elfte Auflage des Bühler Jazztivals vom 14. bis 17. November. Nach dem erfolgreichen "Women in Jazz"-Schwerpunkt vor zwei Jahren rückt der neue künstlerische Leiter Bernhard Löffler die Harfe in den Fokus (Foto: Stadt Bühl). » Weitersagen (efi) - Neue Klangerlebnisse beschert die elfte Auflage des Bühler Jazztivals vom 14. bis 17. November. Nach dem erfolgreichen "Women in Jazz"-Schwerpunkt vor zwei Jahren rückt der neue künstlerische Leiter Bernhard Löffler die Harfe in den Fokus (Foto: Stadt Bühl). » - Mehr

Baden-Baden

Retro-Fan baut Tankstelle auf Baden-Baden (vr) - Eineinhalb Jahre lang restaurierte und lackierte Thomas Boos mit Leidenschaft, bis eine alte Tankstelle von 1961 inklusive Zapfsäulen und Scheinwerfereinstellgerät in neuer Pracht dastand (Foto: Rechel). Der Retro-Fan aus Haueneberstein besitzt auch Oldtimer. » Weitersagen (vr) - Eineinhalb Jahre lang restaurierte und lackierte Thomas Boos mit Leidenschaft, bis eine alte Tankstelle von 1961 inklusive Zapfsäulen und Scheinwerfereinstellgerät in neuer Pracht dastand (Foto: Rechel). Der Retro-Fan aus Haueneberstein besitzt auch Oldtimer. » - Mehr

München

FC Bayern startet in die Königsklasse München (dpa) - Das Warten hat ein Ende: Am Mittwochabend startet der FC Bayern München mit einem Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad in die diesjährige Champions-League-Saison. Wahrscheinlich mit Philippe Coutinho, der wohl für Thomas Müller in die Startelf rückt (Foto: AFP). » Weitersagen (dpa) - Das Warten hat ein Ende: Am Mittwochabend startet der FC Bayern München mit einem Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad in die diesjährige Champions-League-Saison. Wahrscheinlich mit Philippe Coutinho, der wohl für Thomas Müller in die Startelf rückt (Foto: AFP). » - Mehr

Berlin

BT-Interview zu Ölpreis Berlin (red) - Nach Drohnenangriffen auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien rechnet Claudia Kemfert, Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mit Folgen für Verbraucher und Wirtschaft. Sie geht im BT-Interview auch von einem höheren Benzinpreis aus (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach Drohnenangriffen auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien rechnet Claudia Kemfert, Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mit Folgen für Verbraucher und Wirtschaft. Sie geht im BT-Interview auch von einem höheren Benzinpreis aus (Foto: dpa). » - Mehr