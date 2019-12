Lebhafte Diskussion zum "Digital-Pakt Schule"

(red) - Mit Beginn des neuen Schuljahres trat der "Digital-Pakt Schule" in Kraft. Bund und Länder stellen in den nächsten fünf Jahren den Schulen insgesamt 5,5 Milliarden Euro für die Digitalisierung zur Verfügung. Für die Schulen im Land gibt es 650 Millionen Euro - für schnelles Internet, Tablets oder Fortbildungen. "Wir haben für diesen Pakt lange gekämpft und sind froh, dass er nun Realität wird", wird die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek in einer Mitteilung zitiert und ergänzt: "Nun muss das Geld sinnvoll investiert werden."

Um die Möglichkeiten des "Digital-Pakts Schule" zu erörtern, lud Katzmarek zu einer Diskussion ins Unimog-Museum nach Gaggenau ein. Marja-Liisa Völlers (MdB) führte als zuständige Berichterstatterin der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der SPD-Fraktion in die Thematik ein. Die Gymnasiallehrerin betonte: "Die Digitalisierung kann ein Baustein zur Chancengerechtigkeit sein, wenn man sie richtig gestaltet." Völlers und Katzmarek vertreten die SPD in der vom Bundestag eingerichteten Enquete-Kommission "Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt".

Als Experte aus der Region berichtete Volker Arntz, Schulleiter der Hardtschule Durmersheim, über den Stand der Digitalisierung. Die Durmersheimer Gemeinschaftsschule gilt seit Jahren als Leuchtturmprojekt.

"Digitalisierung ermöglicht individualisiertes Lernen. Derzeit arbeiten wir an Cloud-Anwendungen, bei denen die Schüler ihre eigenen Handys im Unterricht nutzen können", erklärte Arntz zur weiteren Entwicklung.

Alexander Fischer, Leiter des Medienzentrums Mittelbaden, lenkte den Blick auf die dringend notwendige Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer: "Digitalisierung braucht Willen, Wissen und Werkzeuge. Die Lehrerinnen und Lehrer benötigen mehr Fortbildungen."

Es folgte laut Pressetext eine angeregte Diskussion mit zahlreichen Vertretern von Schulen und aus der Politik. "Vieles ist derzeit im Umbruch. Ich freue mich, dass so viele Betroffene mit mir Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung diskutiert haben und dem digitalen Fortschritt positiv gegenüberstehen", resümierte Gabriele Katzmarek.