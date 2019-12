Unfallschwerpunkt soll entschärft werden

Aktuell ist es schon fast ein Lotteriespiel für Autofahrer, die im Bereich Gaggenau-Mitte in die Bundesstraße einbiegen wollen. Der Bereich ist insbesondere in Fahrtrichtung Rastatt unübersichtlich, die Fahrer befinden sich sofort auf der Straße. Aus Richtung Gernsbach ist Tempo 70 erlaubt, Einbieger müssen ordentlich aufs Gaspedal treten, um sich mit ihrem Fahrzeug einigermaßen sicher in den fließenden Verkehr einordnen zu können.

In Fahrtrichtung Rastatt soll deshalb nach den Angaben von Oberle bis zur Brücke über die Eckener Straße ein Beschleunigungsstreifen gebaut werden. Dass das Vorhaben nicht einfach ist, das ist der Expertin bewusst. "Das ist nicht ohne", sagt Oberle.

Steile Böschung zum Annemasseplatz



Direkt neben der Fahrbahn der Bundesstraße gibt es die steile Böschung hinunter zum Annemasseplatz. Die Böschung müsste für den Beschleunigungsstreifen angeschüttet und eine Stützwand errichtet werden. Entstehen soll in diesem Bereich eine zusätzliche Fahrspur, mit der ein besseres Einfädeln in den fließenden Verkehr ermöglicht werden soll. Um das Vorhaben für den recht kurzen Abschnitt (schätzungsweise 200 Meter) umsetzen zu können, wird Fläche vom unterhalb der Straße liegenden Annemasseplatz benötigt. Dies deshalb, um die Verbreiterung der Böschung und die Stützmauer realisieren zu können.

In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag war im Zusammenhang mit den Arbeiten am Jahnhallen-Foyer die Forderung nach einer besseren Beleuchtung des Parkplatzes geäußert worden. Mit Verweis auf die geplanten Arbeiten an der B 462 hatte Bürgermeister Michael Pfeiffer dargelegt, dass sich die Kommune deshalb mit dem RP abstimmen müsse.

Nicht nur die Einfädelspur will die Karlsruher Behörde bauen lassen. Auch der Verzögerungsstreifen (die Spur, die zur Ausfahrt führt) aus Richtung Gernsbach ist nach Angaben von Oberle zu kurz, es sei dort ebenfalls schon zu kritischen Situationen und Unfällen gekommen. Er soll deshalb verlängert werden. Auch auf der anderen Straßenseite (in Fahrtrichtung Gernsbach) sollen Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen verlängert oder neu angelegt werden. Dort ist dies wegen der Topografie einfacher, meint Claudia Oberle.

Das Projekt steht nach ihren Worten noch ganz am Anfang der Planung. Deshalb gibt es auch noch keine Angaben zum Zeitplan oder zu möglichen Kosten. Auch seien Gespräche und Abstimmungen mit verschiedenen Behörden, unter anderem dem Naturschutz, notwendig. Zudem müsse beachtet werden, wo sich welche Leitungen im Untergrund befinden.

Und dass solche Arbeiten an der Bundesstraße nicht ohne Behinderungen des Straßenverkehrs ausgeführt werden können, liegt auf der Hand. Andererseits: Nach deren Abschluss gibt es auch am Knoten Gaggenau-Mitte eine bessere Sicherheit. Und das hat dann hoffentlich Auswirkungen auf die Unfallzahlen in diesem Bereich.