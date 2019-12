Rallyefahrer erhielten anfangs keine Unterstützung

Bühl

Geothermieprojekt ist Geschichte Bühl (sre) - Das einstige Pilotprojekt "Bühl 1" ist endgültig Geschichte: Rund 40 Jahre nach dem Start der Bohraktion zur Gewinnung geothermischer Energie hat der Bühler Gemeinderat einstimmig beschlossen, das 2 699 Meter tiefe Loch verfüllen zu lassen (Foto: sie/Archiv).

Karlsruhe

Atoll-Festival mit Luftakrobatik Karlsruhe (red) - Mit tollkühner Luftakrobatik der australischen Artisten von Gravity & Other Myth ist das Karlsruher Atoll-Festival eröffnet worden. Bis 29. September gibt es auf den Tollhausbühnen und in Zelten eine große Vielfalt zeitgenössischer Artistik zu sehen (Foto: Reznicek).

Bühl

Rathaussanierung fast abgeschlossen Bühl (sre) - Endspurt bei der Ortsverwaltung Neusatz: Derzeit wird an dem denkmalgeschützten Rathaus in der Schwarzwaldstraße 47 an allen Ecken und Enden gearbeitet. Schließlich ist am Sonntag, 22. September, ein Tag der offenen Tür geplant - und bis dahin ist noch viel zu tun (Foto: Reith).

Rastatt

Verdienstkreuz für Pierre Fingermann Rastatt (dm) - Pierre Fingermann ist neuer Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, kurz: Bundesverdienstkreuz. Seit 26 Jahren kümmert sich der gebürtige Lothringer gemeinsam mit seiner Frau Verena um Vögel in Not (Foto: fuv).