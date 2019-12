Auf der Suche nach dem Mann fürs Leben

(galu) - "Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass gerade ich ausgewählt werde", erzählt Giovanna Russo lachend. Die 29-jährige Fleischereifachverkäuferin war Kandidatin in der RTL-Datingshow "Take me out". Ansonsten arbeitet sie hinter der Theke der Metzgerei Krug in ihrem Heimatstadtteil Ottenau.

Eine Freundin, mit der sie gelegentlich gemeinsam die Sendung verfolgt, drängte sie zur Anmeldung. "Wir haben gedacht, das wird bestimmt witzig, also haben wir uns beide angemeldet." Nach geraumer Zeit kam dann ein Anruf: Russo wurde unter allen Einsendungen ausgewählt, eine von 30 Kandidatinnen zu sein. Die Aufzeichnungen fanden bereits im Mai statt, in einem Fernsehstudio in Köln. Auch die Stadt wurde erkundet.

Außerdem durfte sie dort Comedian Ralf Schmitz kennenlernen, der die Show moderiert. "Ein sehr sympathischer Mann", merkt die Ottenauerin an. "Er ist auch privat superwitzig und hat immer einen Spruch auf Lager."

Den Kontakt zu ein paar der anderen Kandidatinnen hält sie weiterhin. "Es war eine tolle Erfahrung, gerade weil ich auch so viele neue, nette Menschen kennengelernt habe", erzählt Russo weiter. "Ich war zwar sehr nervös anfangs, aber ich würde es jederzeit wieder machen."

Die Ausstrahlung der Sendung mit Giovanna Russo ist am Samstag, 28. September, um 22.30 Uhr auf RTL.