Verwüstungen in Selbach

Wildschäden in der Lichtentaler Allee Baden-Baden (stn) - Der Klimawandel macht sich auch in Baden-Baden bemerkbar: Durch zunehmend milde Winter wächst der Wildschweinbestand immer mehr an. Die Folge davon: mehr Schäden. Kürzlich haben die Tiere in der Lichtentaler Allee einen Garten umgegraben (Foto: stn).