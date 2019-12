Drei neue Pfarrer für Gaggenau

Karlsruhe

Gottesdienst auch für Haustiere Karlsruhe (dpa/lsw) - Zu einem besonderen Gottesdienst sind Menschen und ihre Haustiere in Karlsruhe zusammengekommen. Rund 80 Hunde, eine Katze, ein Kaninchen und sogar ein Sperling im Käfig sind mit ihren Besitzern von einem Pfarrer in Karlsruhe gesegnet worden (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa/lsw) - Zu einem besonderen Gottesdienst sind Menschen und ihre Haustiere in Karlsruhe zusammengekommen. Rund 80 Hunde, eine Katze, ein Kaninchen und sogar ein Sperling im Käfig sind mit ihren Besitzern von einem Pfarrer in Karlsruhe gesegnet worden (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe

Gottesdienst für Mensch und Tier Karlsruhe (lsw) - Zu einem ganz besonderen Gottesdienst sind am Samstag Menschen und ihre Haustiere vor der Citykirche St. Stephan in Karlsruhe zusammengekommen. Einige wurden dabei auch nass. Der Erlös der Spenden und Bewirtung geht an das Tierheim (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Zu einem ganz besonderen Gottesdienst sind am Samstag Menschen und ihre Haustiere vor der Citykirche St. Stephan in Karlsruhe zusammengekommen. Einige wurden dabei auch nass. Der Erlös der Spenden und Bewirtung geht an das Tierheim (Foto: dpa). » - Mehr

Weisenbach

Schwarzwaldfest im Künstlerhaus Weisenbach (mm) - Heimat ist mehr als Bollenhut und Kuckucksuhr. Davon können sich die Besucher des Schwarzwaldfests im Haus Rossmeisl am 21. und 22. September überzeugen. Senja Haitz und weitere Kunsthandwerker zeigen im Künstlerhaus ihre Arbeiten (Foto: kv). » Weitersagen (mm) - Heimat ist mehr als Bollenhut und Kuckucksuhr. Davon können sich die Besucher des Schwarzwaldfests im Haus Rossmeisl am 21. und 22. September überzeugen. Senja Haitz und weitere Kunsthandwerker zeigen im Künstlerhaus ihre Arbeiten (Foto: kv). » - Mehr

Loffenau

Fest der Kulturen in Loffenau Loffenau (galu) - Ein bislang einmaliges Fest hat ein Komitee des Arbeitskreis Integration (AKI) in Loffenau auf die Beine gestellt: Zum Auftakt der Interkulturellen Wochen wird am Samstag, 21. September, das Fest der Kulturen in der Gemeindehalle stattfinden (Foto: pr). » Weitersagen (galu) - Ein bislang einmaliges Fest hat ein Komitee des Arbeitskreis Integration (AKI) in Loffenau auf die Beine gestellt: Zum Auftakt der Interkulturellen Wochen wird am Samstag, 21. September, das Fest der Kulturen in der Gemeindehalle stattfinden (Foto: pr). » - Mehr