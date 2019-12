Ein Feuerwerk der Integration

Am Samstag startete bundesweit die Interkulturelle Woche, in deren Rahmen Städte und Gemeinden ihre kulturelle Vielfalt vorstellen. Das Motto lautet: "Zusammen leben - Zusammen wachsen". "Ab heute gibt es auch in Loffenau eine Veranstaltung dazu." Damit begrüßte Burger das Publikum. Überdies dankte er dem Arbeitskreis Integration (AKI) und insbesondere Traudl und Gert Bühringer, Elke Borscheid, Bettina Krämer und Pastor Erwin Ziegenheim für ihr Engagement. Letzterer und der diesjährige Preisträger des Heimatpreises Baden-Württemberg, der Syrer Khalil Khalil, moderierten den Nachmittag und den Abend.

In der kleinen Schwarzwaldgemeinde versammelt sich die halbe Welt in friedlicher Koexistenz. 43 Nationalitäten leben in Loffenau. Über deren Herkunftsländer gab eine Weltkarte Auskunft, auch Schilder an den Wänden gaben Hinweise. Dort stand unter anderem zu lesen: Benin, Nigeria, Thailand, Frankreich, Italien, Spanien, Brasilien, Schweden oder Paraguay. Die an den Ständen davor angebotenen Landesspezialitäten animierten zum Zugreifen. Deren Aromen durchwoben die Halle und vereinigten sich zu einem regelrechten Feuerwerk der Düfte.

Das Programm war in mehrere Blöcke unterteilt, dazwischen fanden die Moderatoren immer wieder Gelegenheit, sich mit den auftretenden Kindern, Teilnehmern, Trachtenträgern und Besuchern zu unterhalten. Versucht wurde zu klären: "Ist Heimat altmodisch oder aktueller denn je?"

Das lokale Kulturprogramm wurde vom Grundschulchor angeführt. Er eröffnete den Reigen unterschiedlichster Darbietungen von Gesang über Videos, Musik bis hin zum Tanz. Auch der Eisbus machte Station in Loffenau und bescherte jedem Kind kostenlos eine Kugel Eis.

Großen Anklang fand der Videobeitrag eines syrischen Flüchtlings mit dem Titel "Neue Heimat" und wie er Loffenau sieht. Dem gegenüber stand der Bildvortrag "Die alte Heimat". Diese stellte eine kroatische Familie vor, seit mehreren Jahrzehnten in der Schwarzwaldgemeinde zuhause. In die Welt der Musik entführte die Zuschauer Pianistin Lena Palosy. Kinder stellten traditionelle Kleidung aus 15 unterschiedlichen Nationen vor. Auch im Saal war die eine oder andere internationale Tracht zu sehen.

Eine alte Weisheit ist, dass Gesang verbindenden Charakter hat. Unter dieser Prämisse brachte Pfarrer Florian Lampadius den Saal zum Singen. Mit viel Applaus verabschiedete das Publikum die Hip-Hop-Tanzgruppe des TSV Loffenau nach ihrer Darbietung von der Bühne. Sie machte Platz für die Bauchtanzgruppe, mit deren Vorführung das Fest nochmals so richtig Fahrt aufnahm.

Außerdem gab es thailändischen Tempeltanz zu sehen. Ein afrikanisches Trommelsolo war ebenfalls angekündigt, genauso wie ein Auftritt der Loffenauer "Chorlibris" (ehemals Chörle). Eine griechische Sirtaki-Tanzrunde, angeleitet von einer griechischen Loffenauer Bürgerin, sollte gleichermaßen für mächtig viel Spaß sorgen.

Beschlossen wurde das Fest am Sonntag in der Gemeindehalle mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ins Leben gerufen wurde der AK Integration 2015 von Kämmerin Daniela Tamba. Die Teilnahme am landesweiten Wettbewerb "Leuchtturm-Projekte" bescherte dem AKI 2017 den zweiten Platz.