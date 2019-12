Startschuss fürs "Bernstein-Bad"

"Was lange währt, wird endlich gut" - so beschrieb Ortsvorsteherin Josefa Hofmann in ihrer ersten Amtsrede die drei Jahre andauernde "Zitterpartie", die dank unermüdlichem Einsatz des Schwimmbadvereins nun ein gutes Ende gefunden habe. Schon lange war "die Zeit reif für eine grundlegende Sanierung", wofür aber das notwendige Geld gefehlt habe. Oberbürgermeister Christof Florus erinnerte daran, dass er schon frühzeitig zugesagt habe: "Was bezahlbar ist, wird gemacht."

Dass die Sulzbacher dabei auf einer gewissen Größe des Bades bestanden hatten, erschwerte die Situation, entfesselte aber zugleich die Energie der Ehrenamtlichen des Schwimmbadvereins, die die Herausforderung seit 2016 systematisch angingen. Mit einer professionellen Powerpoint-Präsentation hätten sie die Stadt schließlich von ihrem umsetzbaren Planungskonzept überzeugt. Florus sprach den "Säulen des Vereins" ein großes Lob und einen Dank an die Gemeinde- und Ortschaftsräte aus. Er betonte die Bedeutung eines attraktiven, "sozialen Treffpunkts" für Jugendliche, Familien, Senioren und Sportler.

Obwohl die Wasserfläche von 820 Quadratmeter auf 550 Quadratmeter reduziert wird, würden künftig alle Altersgruppen auf ihre Kosten kommen: 260 m 2 sind für die Nichtschwimmer vorgesehen, 290 m 2 bilden mit sieben Bahnen den Schwimmerbereich. An den aktiven Teil mit Startblöcken und Rutsche wird sich ein Wellnessbereich mit Massagedüsen anschließen.

Eröffnungstermin



in acht Monaten



Der leitende Architekt Thomas Gieger beschrieb das "Becken im Becken": die dazwischen liegende Drainage, die neue Filtertechnik und die Vorteile des modernen Edelstahlbeckens. Zukünftig gebe es praktisch keinen Wasserverlust mehr. Dieser sei nicht zuletzt wegen der einzelnen Fugen des Betonbeckens bisher sehr hoch gewesen.

Als Vorsitzender des Schwimmbadvereins warf Jürgen Kohm einen Blick zurück auf die Anfänge des Sulzbacher Schwimmbads, das 1935 als Brandweiher gebaut und 1963 mit viel Eigenarbeit der Sulzbacher zum Betonbecken umgebaut wurde. In den Folgejahren entstanden Kiosk sowie Toiletten- und Umkleideräume.

Der 2006 gegründete Schwimmbadverein hat sich nicht nur um die Badeaufsicht gekümmert, sondern auch jedes Jahr eine nötige Renovierung vorgenommen. Für eine grundlegende Erneuerung fehlten aber die finanziellen Mittel, sodass es vor drei Jahren zu einer Krisensitzung kam. Die Zukunft des Badebetriebs stand auf dem Spiel und konnte nur mit Landesförderung und städtischer Unterstützung weiter gewährleistet werden.

Dafür setzten sich die Freunde des Sulzbacher Schwimmbads seitdem mit aller Kraft und erfolgreich ein, sodass das Projekt nun mit derzeit kalkulierten 1, 040 Millionen Euro Gesamtkosten realisiert werden kann. Kohm dankte der Stadt sowie den zahlreichen Sponsoren und Paten. Ein Dank ging auch an die Firmen, die "zu fairen Preisen" ihre Arbeiten leisten würden und letztendlich auch "an die 15 400 Badegäste, die uns im letzten Sommer besucht haben". Im Oktober beginnt laut Gieger der Rohbau, im Winter folgen die technischen Arbeiten. Die Gestaltung der Außenanlage wird im Frühjahr das Bauprojekt abschließen. Dieser Zeitplan gelte als realistisch, und einer Eröffnung als Bernstein-Bad am 21. Mai stehe bisher nichts im Weg.