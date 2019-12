Schluss ist erst nach Mitternacht

(fuv) - Stadtverwaltung, Staatliche Schlösser und Gärten und Eventveranstalter Cocoon haben gestern eine durchweg positive Bilanz des ersten Techno-Events im Rastatter Schlosshof gezogen. Wir alle freuen uns schon aufs nächste Jahr!", so Markus Lang von der Stadt (Foto: fuv). » - Mehr



Viel Stimmung bei Marktplatzfest Baden-Baden (co) - Bei seiner dritten Auflage war das Marktplatzfest im Herzen der Altstadt ein gelungenes, stimmungsvolles und fröhliches Fest. Vereine, Winzer und ein gastronomischer Betrieb kümmerten sich in stimmungsvollem Rahmen um das leibliche Wohl der Besucher (Foto: co).