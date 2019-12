Gernsbach vor mehr als 70 Jahren

Gernsbac h

Bilder des Malers Otto Birk Gernsbac h (ueb) - Mit den Worten "nicht stehen bleiben" als Otto Birgs Credo eröffnete Sabine Katz am Samstag die 231. Kunstausstellung in den Fluren des Gernsbacher Rathaus. Birk, von dem mehr als 70 Exponate zu sehen sind, lebte rund 50 Jahre in Gernsbach (Foto: Uebel). » Weitersagen (ueb) - Mit den Worten "nicht stehen bleiben" als Otto Birgs Credo eröffnete Sabine Katz am Samstag die 231. Kunstausstellung in den Fluren des Gernsbacher Rathaus. Birk, von dem mehr als 70 Exponate zu sehen sind, lebte rund 50 Jahre in Gernsbach (Foto: Uebel). » - Mehr

Muggensturm

Kunstwerke auf Kugeln Muggensturm (sl) - "Muggensturm kugelt" lautet das jüngste Projekt des Kreativ-Kreises: Den Kunstpfad hat er jetzt mit 15 künstlerisch gestalteten Betonkugeln belebt. Tatkräftig unterstützt wurden die ehrenamtlichen Künstler dabei vom Bauhof der Gemeindeverwaltung (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - "Muggensturm kugelt" lautet das jüngste Projekt des Kreativ-Kreises: Den Kunstpfad hat er jetzt mit 15 künstlerisch gestalteten Betonkugeln belebt. Tatkräftig unterstützt wurden die ehrenamtlichen Künstler dabei vom Bauhof der Gemeindeverwaltung (Foto: sl). » - Mehr

Tholey

Begeistert von Richters Entwürfen Tholey (red) - "Wow", sagten selbst die Mönche: Die Entwürfe des weltberühmten Künstlers Gerhard Richter für drei neue große Kirchenfenster im Benediktinerkloster im saarländischen Tholey sind am Mittwoch auf Begeisterung gestoßen. 2020 sollen die Fenster eingebaut werden (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - "Wow", sagten selbst die Mönche: Die Entwürfe des weltberühmten Künstlers Gerhard Richter für drei neue große Kirchenfenster im Benediktinerkloster im saarländischen Tholey sind am Mittwoch auf Begeisterung gestoßen. 2020 sollen die Fenster eingebaut werden (Foto: dpa). » - Mehr

Paris

Fotograf Peter Lindbergh ist tot Paris (dpa) - Der deutsche Starfotograf Peter Lindbergh ist tot: Er starb im Alter von 74 Jahren, wie sein Studio in Paris mitteilte. Lindbergh galt als einer der einflussreichsten Modefotografen der vergangenen 40 Jahre. Seine Werke waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Der deutsche Starfotograf Peter Lindbergh ist tot: Er starb im Alter von 74 Jahren, wie sein Studio in Paris mitteilte. Lindbergh galt als einer der einflussreichsten Modefotografen der vergangenen 40 Jahre. Seine Werke waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen (Foto: dpa). » - Mehr