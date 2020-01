Poller vor Ebersteinhalle

Baden-Baden

Poller-Sperre funktioniert gut Baden-Baden (hol/red) - Die Poller in der Lichtentaler Allee haben ihre Bewährungsprobe bestanden. Das erste Wochenende, an dem sie die Lichtentaler Allee entlang der Klosterwiese absperrten, lief problemlos. Zwei Poller sind einbetoniert, der dritte lässt sich werktags absenken (Foto: zei).

Baden-Baden

Mehr Poller für Leopoldsplatz Baden-Baden (hol) - Die Zufahrt von der Lichtentaler Straße auf den Leopoldsplatz in Baden-Baden soll künftig immer nach elf Uhr mit Pollern verschlossen werden. Die Stadt prüft derzeit den Einbau von Pollern. So soll der Platz nach der Anlieferzeit autofrei gehalten werden (Foto: zei/av).

Rastatt

Endspurt an Kaiser-Baustelle Rastatt (red) - An der Kaiser-Baustelle geht es voran. Die Pflasterarbeiten im letzten Bauabschnitt haben begonnen, am 3. September kommt die Toilettenanlage und Mitte September wird der neue Brunnen mit vier Fontänen installiert. Anfang November soll alles fertig sein (Foto: pr).