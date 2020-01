Suche nach neuem Kantor

Gestern sollten sich fünf Bewerber für die Gaggenauer Stelle einer Kommission vorstellen, so Jutta Walter, Vorsitzende des Kirchengemeinderats Gaggenau. Unter den Bewerbungen seien auch Frauen. Im Oktober soll es eine weitere Sitzung geben, im November werden sich dann voraussichtlich drei Bewerber nochmals vorstellen und musizieren, bevor die Entscheidung getroffen wird, wer die Stelle in Gaggenau bekommt.

Der neue Kantor (oder die neue Kantorin) in G aggenau habe dann, so Walter, genug Zeit, sich in der Benzstadt einzuleben und in Ruhe einzuarbeiten. Und möglicherweise auch neue Impulse zu setzen. Denkbar sei laut Walter, dass vielleicht ein neuer Chor gegründet wird.

Walter Bradneck war im Oktober 2017 für seine 40-jährige Tätigkeit als Kantor, davon seinerzeit 28 Jahre in Gaggenau, von der evangelischen Landeskirche geehrt worden. Bereits bei diesem Familiengottesdienst hatte Bradneck angekündigt, dass er sein Amt noch zwei Jahre ausüben werde.

Für die evangelischen Kirchengemeinden in Rastatt und Gernsbach ist Friedemann Schaber der zuständige Kantor. Er wird laut Jutta Walter im Jahr 2025 in den Ruhestand verabschiedet. Seine Stelle werde dann nicht mehr besetzt.

Mit im Boot ist zudem seit 1997 Alain Ebert, Kantor an der Stadtkirche Baden-Baden und als Bezirkskantor für den evangelischen Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt zuständig. Seine Tätigkeit als Kantor umfasst die Leitung der musikalischen Ensembles an der evangelischen Stadtkirche und den Orgeldienst. Als Bezirkskantor gibt er Orgel- und Chorleitungsunterricht und betreut die im Kirchenbezirk nebenamtlichen Kirchenmusiker in fachlichen Fragen. Der neue Gaggenauer Kantor und Alain Ebert werden ab 2025 dann für den kompletten Kirchenbezirk, der den Stadtkreis Baden-Baden und den nördlichen Landkreis Rastatt umfasst, zuständig sein.