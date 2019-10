113 Hobbyschützen kämpfen um die Vereinskrone Weisenbach (rag) - Seit Donnerstag war das Weisenbacher Schützenhaus Ziel der Hobbyschützen. 113 Teilnehmer zählte das 59. Vereinspokalschießen.



Geschossen wurde mit dem Kleinkaliber-Sportgewehr liegend auf 50 Meter. Am Samstagabend war die Spannung groß, als die erfolgreichsten Schützen und Mannschaften in einer Feierstunde ausgezeichnet wurden. Bei der Damen-Einzelwertung kam Regina Roflik von der Tischtennisabteilung mit 89 Ringen auf den ersten Platz. Ihr folgten Silvia Ruppell vom Turnverein Weisenbach mit 88 Ringen und Carolin Wieland von der Kolpingfamilie mit 86 Ringen. Bei der Herren-Einzelwertung gab es den seltenen Fall, dass die vorderen Plätze von ringgleichen Schützen belegt werden. So erzielten Helmut Böhringer (Kolping 1) und Klaus Burkhardt (Spielvereinigung) jeweils 91 Ringe, beide hatten dreimal zehn, fünfmal neun und zweimal acht Ringe vorzuweisen. Die Liste der Mannschaften bei den Damen wird vom Tischtennis angeführt, dessen Schützinnen 335 Ringe schossen. Auf Platz zwei kamen die Karneval-Damen mit 325 Ringen, die Spielvereinigung landete mit ebenfalls 325 Ringen (aber weniger Zehnen) auf Platz drei. Bei den Herren machte die Jugend der Spielvereinigung das Rennen. Mit 340 Ringen erreichte sie den ersten Platz. Zweiter wurde mit 339 Ringen Kolping 1, mit 337 Ringen wurde die Mannschaft des Karnevalvereins Dritter. Die Ehrenscheibe bekamen die Damen von der Spielvereinigung überreicht.

