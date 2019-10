Anspruchsvolles Übungsszenario

(red) - Beim 14. Nachwuchsschwimmfest in Weingarten trafen sich jüngst 13 Vereine aus Baden, um im 25-Meter-Becken des Walzbachbades ihre Kräfte zu messen. Das Schwimmteam des Rastatter TV errang bei 127 Starts satte 97 Medaillen - 49 davon in Gold (Foto: RTV). » - Mehr



Für Chorprojekt wird fleißig geprobt Baden-Baden (co) - Noch stehen einige Proben an vor dem Benefizkonzert zugunsten des Kinder- und Jugendhospizdienstes, das am 2. Juni um 17 Uhr einen gewaltigen Projektchor (Foto: co), die Jugendakademie sowie die Baden-Badener Philharmonie im Festspielhaus vereint. » Weitersagen (co) - Noch stehen einige Proben an vor dem Benefizkonzert zugunsten des Kinder- und Jugendhospizdienstes, das am 2. Juni um 17 Uhr einen gewaltigen Projektchor (Foto: co), die Jugendakademie sowie die Baden-Badener Philharmonie im Festspielhaus vereint. » - Mehr