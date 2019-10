Kirchenchor Bermersbach ist Geschichte

Gaggenau

Gedenken an die Bombenopfer Gaggenau (gut) - Was am 10. September und am 3. Oktober 1944 geschah, soll nicht vergessen werden: Rund zweihundert Menschen verloren ihr Leben. Zwei Fliegerangriffe hatten vor 75 Jahren Gaggenau großflächig zerstört. In einem Gottesdienst wurde der Opfer gedacht (Foto: Gutmann).

In Gedenken an die Opfer Gaggenau (red) - Während des Zweiten Weltkriegs ist Gaggenau Ziel von Flugangriffen geworden. Zum Gedenken veranstalten die Kirchengemeinden in Zusammenarbeit mit der Stadt um 19 Uhr einen Gedenkgottesdienst in der katholischen Kirche St. Josef (Foto: pr).

Stimmungsvoller Rahmen Bühl (hes) - Faszinierender Klangzauber durch ein hoch motiviertes Ensemble von Vokalisten, Bläsern und Organisten sowie eine Festpredigt im Zeichen großer Marienverehrung: Diese Komponenten bildeten den stimmungsvollen Rahmen für das Patrozinium in Kappelwindeck.