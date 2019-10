Der Rotstift regiert im Rathaus

Rastatt

Rastatt (red) - Das erste Gipfeltreffen in der Handball-Bezirksklasse war eine überraschend einseitige Sache. Der eigentlich favorisierte TuS Großweier zerbrach am Abwehrbollwerk der HSG Hardt und wurde deutlich mit 22:33 in die Schranken gewiesen (Foto: Vetter).

Rastatt

Rastatt (red/lsw) - Nach dem üblichen Anstieg über den Sommer ist die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg im September wieder gesunken. In Mittelbaden entwickelte sich die Quote allerdings gegen den Trend und legte leicht auf 3,2 Prozent zu (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Gaggenau (cv) - Ein umfangreiches Angebot und eine Premiere gab es bei der Gaggenauer Herbstmesse. Am Sonntag konnte erstmals ein Frühstück im Riesenrad über den Dächern von Gaggenau genossen werden. Die neue Attraktion war in kürzester Zeit ausgebucht (Foto: Hegmann).