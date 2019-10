Nächste Erweiterung bahnt sich längst an

Elchesheim

Verkehrslärm erneut Ratsthema Elchesheim (HH) - So unaufhörlich sich Elchesheim-Illinger von Verkehrslärm traktiert fühlen, so lange wird auch der Rat dem Thema nicht entrinnen können. Das zeigte sich einmal mehr in der Sitzung am Montag. Der Bürgermeister kündigte eine Klausurtagung zum Thema an (Foto: av).

Iffezheim

Sämann baggert Betriebsareal ab Iffezheim (mak) - Die Sämann Stein- und Kieswerke werden noch 20 Jahre am Sämannsee abbaggern - nun wird der Bereich in Angriff genommen, auf dem das Betriebsgebäude und Anlagen stehen. Die Erweiterung in Richtung Rhein hatte der Iffezheimer Rat abgelehnt (Foto: Walter).

Rheinmünster

Aus Dow wird Trinseo Rheinmünster (ar) - Nun ist es auch offiziell: Der Name Dow am Standort Rheinmünster gehört der Vergangenheit an. Damit geht eine erfolgreiche Firmengeschichte zu Ende, die 1966 in Greffern mit der ersten Produktionsstätte in Deutschland begann. Nun übernahm Trinseo (Foto: ar).

Hügelsheim

Rhinos: Drewniak im BT-Interview Hügelsheim (mi) - Mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden Regionalliga-Meister SC Bietigheim-Bissingen startet der ESC Hügelsheim morgen in die neue Eishockey-Saison. Für Trainer Richard Drewniak hat sein Team das Potenzial für die Finalserie, wie er im BT-Interview betont (Foto: toto).