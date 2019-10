'Die Toten sollten erlöst werden'

Baden-Baden

Eintrittskarten als Fahrschein Baden-Baden (red) - Die Baden-Baden Events GmbH (BBE) bietet ihren Kunden in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) einen neuen Service an: Alle Eintrittskarten zu BBE-Veranstaltungen gelten am Tag des Events als Fahrschein im KVV-Gebiet (Symbolfoto: red).

Durmersheim

Tote Rabenvögel am Galgen Durmersheim (as) - Zwei tote Rabenvögel - wie an einem Galgen auf einem Feld beim Durmersheimer Wasserwerk aufgehängt - sorgen derzeit in der Gemeinde für Aufregung und beschäftigen Polizei sowie Behörden. Eine Spaziergängerin hatte den grausigen Fund entdeckt (Foto: Pelzer).

Waibstadt

Feuerwehr findet toten Mann Waibstadt (lsw) - Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Dienstag einen Toten in einem brennenden Wohncontainer in Waibstadt gefunden. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Container lichterloh. Der Mann konnte noch herausgeholt, aber nicht mehr reanimiert werden (Symbolfoto: dpa).

Berlin

Nicht gefährlicher als andere Berlin (bms) - Nach dem schweren Unfall mit mehreren Toten in Berlin ist eine Debatte um den SUV entbrannt. Der Unglücksfahrer fuhr einen solchen Wagen. Die Fahrzeuge seien aber nicht gefährlicher als andere, so der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer im BT-Interview (Foto: dpa).