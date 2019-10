Im Lärmaktionsplan liegt viel Hoffnung

Elchesheim



Verkehrslärm erneut Ratsthema Elchesheim (HH) - So unaufhörlich sich Elchesheim-Illinger von Verkehrslärm traktiert fühlen, so lange wird auch der Rat dem Thema nicht entrinnen können. Das zeigte sich einmal mehr in der Sitzung am Montag. Der Bürgermeister kündigte eine Klausurtagung zum Thema an (Foto: av). » Weitersagen (HH) - So unaufhörlich sich Elchesheim-Illinger von Verkehrslärm traktiert fühlen, so lange wird auch der Rat dem Thema nicht entrinnen können. Das zeigte sich einmal mehr in der Sitzung am Montag. Der Bürgermeister kündigte eine Klausurtagung zum Thema an (Foto: av). » - Mehr