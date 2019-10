Gedenken an den Untergang

Gaggenau



Gedenken an die Bombenopfer Gaggenau (gut) - Was am 10. September und am 3. Oktober 1944 geschah, soll nicht vergessen werden: Rund zweihundert Menschen verloren ihr Leben. Zwei Fliegerangriffe hatten vor 75 Jahren Gaggenau großflächig zerstört. In einem Gottesdienst wurde der Opfer gedacht (Foto: Gutmann).