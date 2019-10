Mehr als 1 400 Einsätze seit Gründung absolviert

Bühl

Breit gefächertes Bildungsangebot Bühl (sre/naf) - Insgesamt mehr als 1 200 Schüler und ein breites Bildungsangebot: Die beiden kreiseigenen Schulen in Bühl haben viel zu bieten. Am Dienstag hat sich der Kreis-Ausschuss für Schulen und Kultur ein Bild von der Rheintalschule und der Gewerbeschule gemacht (Foto: naf).

Weisenbach

Viel Applaus zum Amtsantritt Weisenbach (mm) - Seit Dienstag hat Weisenbach wieder einen Bürgermeister. Bei der Amtseinführung von Daniel Retsch in der voll besetzten Festhalle gab es viel Applaus für den neuen Chef. Retsch passt in das Bürgermeisterteam des Landkreises, sagte Landrat Toni Huber (Foto: mm).

Muggensturm

Neues Gesicht fürs Bahnhofsumfeld Muggensturm (sl) - Das Muggensturmer Bahnhofsumfeld soll ein neues Gesicht bekommen. Ab Frühjahr sollen entlang dem Bahnhofplatz gut 30 neue Parkplätze entstehen. Später sind Entwicklungsmaßnahmen auch in der Bahnhof-, Beethoven- und Vogesenstraße geplant (Foto: sl).

Kuppenheim

100 Jahre Spaß am Theaterspielen Kuppenheim (mak) - Mit drei Stücken bei der Weihnachtsfeier der Kuppenheimer Chorgemeinschaft "Treue" 1919 begann es: Seit 100 Jahren stehen Laienschauspieler des Vereins auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Das Jubiläum wird vom 11. bis 13. Oktober gefeiert (Foto: Koch).