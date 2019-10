Artistische Einlagen in allen Variationen

Die Turnshow wird ein faszinierender sportkultureller "Leckerbissen" im Rahmen der Veranstaltungen anlässlich des Gernsbacher 800-Jahr-Jubiläums sein, kündigt die Stadt an. Mehr als 150 Aktive nehmen die Zuschauer mit auf ein abwechslungsreich gestaltetes turnerisches Feuerwerk. Die Palette der Gestaltungen der Turnshow reicht von der Geräteturn-Show über Gymnastik, Aerobic, Tanzgestaltungen verschiedener Stilrichtungen, Trampolinturnen bis hin zu Rope-Skipping und Turn-Akrobatik.

Mit von der Partie sind ausgewählte Gruppen der zum Stadtgebiet gehörenden Turnvereine Gernsbach, Hilpertsau, Lautenbach und Reichental. Es herrscht unheimlich viel turnerisches Potenzial in den Vereinen, das anlässlich des Stadtjubiläums "800 Jahre Gernsbach" gemeinsam in der Stadthalle gezeigt werden soll, so die Intention der Veranstalter. Die Aktiven werden einen bunten Programm-Mix vom Schüler- und Jugendbereich über die Freizeit-, Wettkampf- und Showgruppen bis hin zum Seniorenbereich gestalten.

Die Gerätturnerinnen des Turnvereins Gernsbach gestalten einen "Turnmix"-Beitrag. Mit den Gruppen "Dance Kids", "Little Tigers", "Sweeties " und "New Generation" trägt die TVG-Jazz- und Modern-Dance-Abteilung zum Programm bei. Ihr Repertoire spannt den Bogen vom afrikanischen Kindertanz über romantische Tänze in der Choreografie "Die Puppenfee" bis hin zu Auszügen aus dem Musical "Tanz der Vampire".

Die TVG-Trampolin-Abteilung zeigt, dass sie neben ihrem Wettkampfsport bei verschiedenen Meisterschaften auch "Trampolin-Show" beherrscht. Vom Turnverein Lautenbach sind die Kindertanzgruppe mit der Gestaltung "Überall tanzen Frösche" und die Gruppe "Rockert Dancers" mit der Choreografie "Gymnastics meets Dance" mit von der Partie. Die Showtanz-Gruppe des Turnvereins Reichental präsentiert einen Showtanz mit Auszügen aus dem Musical Aladdin. Dass Fitness-Sport für Erwachsene voll im Trend liegt, beweist die Step-Gruppe des Turnvereins Hilpertsau mit ihrem Beitrag "Step auf Spanisch".

Auch zwei Gastgruppen treten bei der Turnshow auf. Ein zauberhaftes Spiel mit artistischen Einlagen mit Rope-Skipping-Seilen präsentiert die Gruppe "Burning Ropes" der Turnerschaft Ottersweier. Die Gruppe war viermal Deutschlands beste Showgruppe und zählt zu den besten Teams Deutschlands in dieser Sportart, heißt es in der Ankündigung weiter. Freuen darf man sich auf den Auftritt von Freestyle-Vize-Europameister Lukas Rohfleisch.

Ästhetik, Kraft und Perfektion - showmäßig verpackt - demonstrieren die Kunstturner des Turnerbunds Gaggenau, die aktuell in der Turn-Landesliga an die Geräte gehen. Mit "Gerätturnen - Acrobatics und mehr" sind die Auftritte überschrieben. Premiere hat die Gruppe "Tron Gym" mit Mitgliedern der TBG-Turner und TVG-Aktiven.

Moderiert wird der Abend von Björn Stolle. Für Essen und Trinken wird vor der Veranstaltung und in der Pause gesorgt, informiert die Stadt weiter. Eintrittskarten für die Turnshow gibt es bei verschiedenen Vorverkaufsstellen in Gernsbach: im Kundencenter der Sparkasse Rastatt-Gernsbach (Igelbachstraße), bei Rieger-Moden am Kelterplatz, in Steimers Gute Stube in Lautenbach sowie den beteiligten Gernsbacher Turnvereinen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene im Vorverkauf zwölf Euro (Abendkasse 14 Euro), für Kinder und Jugendliche: im Vorverkauf acht Euro (Abendkasse zehn Euro), Kinder unter sechs Jahren sind ohne Sitzplatzanspruch kostenfrei. Schriftliche oder telefonische Kartenbestellungen sind bei der Geschäftsstelle des Turnvereins Gernsbach per E-Mail an turnshow@tvg1849.de oder unter (0 72 25) 1 83 93 05 möglich. Weitere Infos gibt es auf den Internetseiten der beteiligten Turnvereine.