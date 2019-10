Touristikachse Unimogmuseum-Waldseebad aufgewertet

- Es geht um die Aufwertung des Traischbachtals und des Kurparks in Bad Rotenfels sowie um ein einheitliches Bild, einen gesteigerten Wiedererkennungswert der Wegstrecke zwischen Unimogmuseum und Waldseebad: Die Arbeitsgruppe "Touristikachse Unimogmuseum - Waldseebad", bestehend aus Stadträten und Vertretern verschiedener Institutionen und Vereine, hat sich diese Aufgabe zum Ziel gesetzt. Am Freitag wurde im Rahmen der symbolischen Enthüllung einer Übersichtstafel in Höhe des Rotherma über die Hintergründe der neuen, einheitlichen Beschilderung informiert.

"Das Projekt hat sich lange hingezogen. Dahinter steckt ein großer Koordinierungsaufwand", erklärte Bürgermeister Michael Pfeiffer, der auch Vorsitzender des Arbeitskreises ist. "Das erste Treffen fand im Dezember 2015 statt. In diesem Zusammenhang waren sich die Beteiligten einig, dass etwas für den Tourismus in Gaggenau getan werden muss und dass die alte Beschilderung des Areals lückenhaft ist." Seither hat sich im Kurpark manches getan. Die "Stätte der Erinnerung und Mahnung" in Gedenken an das Sicherungslager Bad Rotenfels wurde neu gestaltet und die Kneipp-Anlage reaktiviert. Der Parkplatz mit Stellplätzen für Wohnmobile am Kurparkeingang wurde angelegt und defekte Brunnen entfernt. Und bei einem "(Aktions-)Tag für Bad Rotenfels" wurden auf dem Areal mehr als 100 Sträucher gepflanzt. Bürgermeister Pfeiffer dankte den Mitgliedern der Arbeitsgruppe sowie den ehrenamtlichen Helfern.

2018 liefen die Vorbereitungen an für eine einheitliche Beschilderung. So wurde zum Beispiel der Rotherma-Laufpfad mit neuen Schildern versehen. Schließlich wurden vier Übersichtstafeln an den Eingängen zum Kurpark installiert: am Parkplatz des Unimog-Museums, bei der Fahrradunterführung gegenüber dem Sportplatz, vor der Schlossakademie und vor dem Rotherma.

"Auf den Übersichtstafeln sind insgesamt 17 Stationen mit Bildsymbolen zu sehen. Der geschwungene Bogen am unteren Rand des Schildes soll die Murg symbolisieren. Der markante rote Balken am oberen Rand weist auf die Gesamtstadt Gaggenau hin", ergänzte die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer.