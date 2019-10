'Projekt ist im Fluss'

Neues Schloss: Lage ist kompliziert Baden-Baden (hol) - Stillstand, Frust und Zerfall: Die Pläne, das Neue Schloss (Foto: Rese-Video) in ein Luxushotel umzuwandeln, stecken seit Jahren in der Sackgasse. Die Lage ist kompliziert. "So kann und wird es auf Dauer nicht weitergehen", sagt Baubürgermeister Alexander Uhlig. » Weitersagen (hol) - Stillstand, Frust und Zerfall: Die Pläne, das Neue Schloss (Foto: Rese-Video) in ein Luxushotel umzuwandeln, stecken seit Jahren in der Sackgasse. Die Lage ist kompliziert. "So kann und wird es auf Dauer nicht weitergehen", sagt Baubürgermeister Alexander Uhlig. » - Mehr