Kirchenrenovierung im kommenden Jahr

Rastatt



Nostalgie-Waggon geht auf Reisen Rastatt (dm) - Kommt ein Waggon "geflogen": Zwei Kräne haben am Montag in Rastatt einen 1929 erbauten Pullman-Salonwagen des "Nostalgie-Istanbul-Orient-Express" auf einen Schwertransportlaster gehievt. Er wird zur Generalüberholung nach Frankreich geschickt (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Kommt ein Waggon "geflogen": Zwei Kräne haben am Montag in Rastatt einen 1929 erbauten Pullman-Salonwagen des "Nostalgie-Istanbul-Orient-Express" auf einen Schwertransportlaster gehievt. Er wird zur Generalüberholung nach Frankreich geschickt (Foto: dm). » - Mehr