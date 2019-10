Komplett-Ansatz doch nicht so teuer wie gedacht

Malsch / Muggensturm

Spektakulärer Crash auf B3 Malsch / Muggensturm(red) - Bei einem spektakulären Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Neumalsch und Rastatt sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. (Foto: Klewer/Einsatz-Report24). » Weitersagen (red) - Bei einem spektakulären Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Neumalsch und Rastatt sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. (Foto: Klewer/Einsatz-Report24). » - Mehr

Rastatt

Sensibler Handy-Umgang Rastatt (sb) - Die Grundschule Rauental ist Vorreiterin in der Region beim sensiblen Umgang mit dem Handy. Die Einrichtung wurde jetzt vom "Bündnis für Cybermobbing" zertifiziert. Nicht nur die Zweit- bis Viertklässler, sondern auch die Eltern konnten einiges lernen (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - Die Grundschule Rauental ist Vorreiterin in der Region beim sensiblen Umgang mit dem Handy. Die Einrichtung wurde jetzt vom "Bündnis für Cybermobbing" zertifiziert. Nicht nur die Zweit- bis Viertklässler, sondern auch die Eltern konnten einiges lernen (Foto: sb). » - Mehr

Ettlingen

Fahrradgeschäft komplett zerstört Ettlingen (red) - Ein Ettlinger Fahrradgeschäft ist bei einem Brand am Samstagabend komplett zerstört worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand, so die Polizei (Symbolfoto: Marcel Kusch/Archivbild/dpa). » Weitersagen (red) - Ein Ettlinger Fahrradgeschäft ist bei einem Brand am Samstagabend komplett zerstört worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand, so die Polizei (Symbolfoto: Marcel Kusch/Archivbild/dpa). » - Mehr