50 Jahre LAG Obere Murg Forbach/Weisenbach (mar) - Seit einem halben Jahrhundert bilden die Murgtäler Leichtathleten eine Gemeinschaft. Das Jubiläum 50 Jahre LAG Obere Murg wird am 19. Oktober mit einem Galaabend in Langenbrand gefeiert. Am 20. Oktober f

Kurstadt hat meiste Hochbetagte Baden-Baden (red) - Die Zahl der Hochbetagten in Baden-Württemberg hat sich seit 1970 versechsfacht. Den höchsten Anteil Hochbetagter an der Gesamtbevölkerung gibt es laut dem Statistischen Landesamt in Baden-Baden mit einem Wert von 3,7 Prozent (Symbolfoto: dpa).