Vier starke Abteilungen bilden eine Einheit

Erwin Wörner, Abteilungsleiter der Langenbrander Leichtathleten, hatte zum Schluss der Saison 1969 seine Sportler zu einem Gespräch ins Vereinslokal "Murgtäler Hof" eingeladen. Dazu zählten die Stützen des TV Langenbrand Franz Spissinger, Erhard Künstel und Volker Wörner, aber auch die gerade 1969 sehr erfolgreichen Junioren Hermann Merkel, Wolfi Asal, Bernd Wörner, Sabine Pribbernow und Adi Marxer.

Im Prinzip bestand, von den Erfolgen her gesehen, eigentlich kein Grund, sich mit anderen Vereinen zusammen zu schließen. Doch im gesamten badischen Bereich wurden immer mehr Gemeinschaften gegründet. Im Landkreis waren es das LAZ Murg (Gernsbach, Obertsrot, Weisenbach, Michelbach, Hörden), die LG Hardt (Durmersheim, Bietigheim) und die LG Baden-Baden. Erwin Wörner stellte diese Problematik dar und den Beteiligten war klar, dass nur mit Verstärkung im Mannschaftsbereich Erfolge erreicht werden können.

Am 17. April 1970 war es dann so weit, dass im "Murgtäler Hof" von den Vertretern der Vereine die Satzung unterschrieben wurde. Dies waren Udo Schmitt (TV Au), Dieter Wunsch (TV Bermersbach), Bernhard Imlauer (TV Forbach) und Erwin Wörner (TV Langenbrand). Mit dabei von Anfang an waren Johannes Hermann (TV Au), Hubert Fritz (TV Forbach) sowie Franz Spissinger und Norbert Fritz (beide TV Langenbrand).

Bis jedoch der Satzung 1970 zugestimmt wurde, hatten diese Männer in ihren Turnvereinen Schwerstarbeit zu leisten, um die Verwaltungsratsmitglieder zu überzeugen. 1979 sagte Wörner in seiner Ansprache beim Familienabend: "Die zehnte Wettkampfsaison war sehr erfolgreich. Damit dürfte jenen Skeptikern und Zweiflern der Wind aus den Segeln genommen sein, die uns bei der Gründung nur eine kurze Lebenszeit voraussagten."

Nach der Saison 1985 übernahm dann Adi Marxer im Alter von 35 Jahren den Vorsitz und hatte diesen inne bis 2015. Seither leiten Werner Stößer und Thomas Gerstner die Geschicke der Leichtathletikgemeinschaft. 1989 schlossen sich die Leichtathleten des TV Weisenbach der LAG an.

Sportplatzfrage



ständiges Thema



Neben den Erfolgen einzelner Athleten wurde immer der Mannschaftskampf gefördert. Dieses gilt für alle Altersklassen, von den Kindern über die Jugend und die Aktivenklassen bis zu den Senioren .

Ein ständiges Thema war seit Gründung der LAG die Sportplatzfrage. 1970 gab es nur eine funktionsfähige Anlage, den kleinen Sportplatz in Langenbrand mit einer Dreibahnen-Rundbahn von 247 Metern Länge. Die erste gemeinsame Aktion der Sportler war die Einfassung der Rundbahn mit Bordsteinen. Damit war das Rundenmaß festgelegt, denn vorher musste jedes Jahr neu vermessen werden, da das Gras immer wieder in die Bahn hineinwuchs.

Ebenfalls wurde schon in den ersten Jahren eine Flutlichtanlage unter der Leitung von Bernhard Imlauer und Hubert Fritz installiert. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, dass in der Übergangszeit und im Winter im Freien trainiert werden konnte. Erst als der neue Sportplatz in Bermersbach mit einer Rundbahn von 333 Metern 1972 eröffnet wurde, verbesserten sich die Trainingsbedingungen.

Mit den Sportanlagen in Weisenbach, eröffnet 1996, wurde eine weitere Trainings- und Wettkampfstätte geschaffen. Alle drei Sportstätten wurden und werden von den Sportlern zum Training und zum Wettkampf genutzt. So fanden auch 2019 auf allen Anlagen Wettkämpfe statt. Leider blieb der Wunsch auf eine 400-Meter-Rundbahn bis heute unerfüllt (wird fortgesetzt).