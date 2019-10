Mehr Geld für die Beschäftigten

Halle / Saale

Zwei Menschen erschossen Halle/Saale (dpa) - Die jüdische Gemeinde in Halle entgeht nur knapp einer Katastrophe. Ein Attentäter will das Gebetshaus stürmen, scheitert aber. Dann erschießt er zwei Menschen vor der Synagoge und in einem Döner-Laden. Es soll ein 27-jähriger Deutscher sein (Foto: Willnow/dpa).

Roppenheim

Spendenlauf für zehnjährigen Hugo Roppenheim (red) - Der zehnjährige Hugo aus Straßburg leidet seit seiner Geburt an Morbus Little, einer Form der motorischen und zerebralen Lähmung. Wenn am 13. Oktober in Roppenheim der Wettlauf "Les Foulées du Kiwanis" stattfindet, sollen die Erlöse dem Verein des Jungen zu Gute kommen (Symbolfoto: dpa/av).

Esslingen

Mit Brezeltüten gegen Betrüger Esslingen (lsw) - Mit Aufdrucken auf Brötchentüten will die Polizei Menschen vor Telefonbetrügern warnen. Zum Auftakt der Aktion haben Beamte am Mittwoch erste Exemplare an Passanten verteilt - inklusive jeweils einer Brezel darin (Foto: Iannone/dpa).

Baden-Baden

Schmutzwasser wird teurer Baden-Baden (fvo/red) - Hausbesitzer in Baden-Baden müssen sich auf geänderte Abwassergebühren einstellen. Ab Januar wird Schmutzwasser teurer, dafür gibt es geringere Preise für Niederschlagswasser. Für die meisten bedeutet das aber, dass die Rechnung wohl höher ausfällt (Symbolfoto: dpa).